Polícia Militar prende cinco homens por formação de quadrilha e tráfico de drogas

Policiais militares da Força Tática do 8º Batalhão prenderam, nesta sexta-feira (24), cinco homens, de 18 a 23 anos, por formação de quadrilha, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, no município de Alta Floresta.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam 37 porções de cocaína, 13 porções de maconha, um revólver e R$ 1.044 em espécie, além de diversas embalagens para comercialização dos entorpecentes.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática fazia patrulhamento de rotina na Avenida Júlio de Campos, quando dois homens em uma motocicleta Honda CG vermelha sem placa passaram em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da polícia, o condutor fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial, e o carona arremessou uma embalagem na avenida.

Já no cruzamento das ruas A3 com C4, o piloto perdeu o controle da direção e bateu contra um meio fio. A dupla continuou a fuga a pé, sendo detida em seguida.

Com um dos suspeitos foram apreendidos mais de mil reais e uma porção de maconha. As equipes identificaram que a embalagem dispensada pelo comparsa se tratava de uma outra porção de maconha.

Questionados quanto aos entorpecentes, eles confessaram que estariam fazendo a entrega das drogas e apontaram o endereço de onde havia mais produtos ilícitos e outros suspeitos.

Imediatamente, as equipes saíram em diligência e encontraram outros três integrantes da quadrilha na casa, que foram presos em flagrante.

No local, os militares encontraram diversas porções de maconha, cocaína, munições, uma arma de fogo, cadernos com anotações e vários pacotes para embalagem das drogas.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.