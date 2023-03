Polícia Penal apreende droga e dezenas de celulares na Mata Grande

A direção da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa conhecida como Mata Grande, juntamente com policiais penais apreenderam nesta quinta-feira (16),uma grande quantidade de produtos ilícitos durante a Operação Alvorada, em Rondonópolis-MT.

A ação iniciou durante a madrugada e terminou no fim da tarde desta quinta-feira, Policiais Penais do Plantão Bravo e Expediente realizaram uma operação no Raio II em todas as celas e foi revistado paredes, tetos, chão e pertences dos presos.

Foi encontrado 35 porções de substância aparentando ser maconha, 27 aparelhos e duas carcaças de celulares, além de 15 fones de ouvido, 14 chips e cartão de memória.