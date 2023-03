Policiais penais apreendem 30 celulares escondidos em garrafa térmica

Trinta celulares que estavam escondidos dentro de uma garrafa térmica de água foram apreendidos nesta quinta-feira (23) por policiais penais da base operacional do Serviço de Operações Especializadas (SOE), da Secretaria-adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) de Segurança Pública, no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá.

A apreensão foi realizada após o Serviço de Inteligência do SOE receber denúncia sobre a possível entrada dos aparelhos na unidade especializada que fica anexo à Penitenciária Central do Estado (PCE), por meio de um caminhão que presta serviços terceirizados para a reforma e adequação do presídio.

Diante das informações, os policiais penais realizaram inspeção e localizaram os celulares embrulhados em sacos plásticos dentro de uma garrafa térmica de água, que já estava escondida no interior da fábrica de concreto da unidade prisional.

O motorista, de 23 anos, foi encaminhado para delegacia de polícia no Bairro Verdão, para as devidas providências que o caso requer. Também, um reeducando que trabalha para a terceirizada e já cumpre pena na PCE vai responder procedimento pela tentativa de entrada dos celulares na unidade do sistema prisional.