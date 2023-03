Portadores de deficiência auditiva poderão tirar novo RG no dia 24 de março

As pessoas portadoras de deficiência auditiva terão um dia exclusivo para tirar a nova Carteira de Identidade ou RG (Registro Geral) no Ganha Tempo em Rondonópolis. A data de 24 de março, das 12h às 17h, foi definida após um pedido do vereador Adonias Fernandes junto ao coordenador do Ganha Tempo, Rodrigo Metello.

O novo modelo de carteira de identidade terá um símbolo para identificar que o cidadão é um deficiente auditivo. O formato também permite inserir dados de outros documentos como título de eleitor, CPF, carteira de trabalho, número da carteira de habilitação e, no caso dos deficientes, um dos símbolos indicadores de sua deficiência.

Segundo o vereador esse era um anseio da comunidade surda e que por isso procurou o Ganha Tempo para poder agilizar o processo. “Eles me pediram auxílio para essa intermediação junto ao coordenador do órgão que nos recebeu e já definiu uma data para que eles sejam atendidos”, afirma.

O coordenador Rodrigo Metello orienta que para tirar o novo documento as pessoas portadoras de deficiência auditiva precisam levar a certidão de nascimento ou casamento em perfeito estado e o CPF que precisa estar regular (sem nenhuma pendência).