Praia Circular: projeto de conscientização ambiental é implantado no Rio

De olho no futuro, a cidade do Rio de Janeiro investe em sustentabilidade e economia circular. O programa Praia Circular, instaurado no dia 7 de março, na Praia de Copacabana, vai contribuir para a redução do consumo de plástico na orla carioca.

O projeto implementado pela União Europeia em parceria com a Riotur, e a Orla Rio, permite que cariocas e turistas consumam água potável de qualidade, com baixo custo e evitando o descarte inadequado de plástico, contribuindo para a preservação da natureza e para a circulação de materiais recicláveis.

Redução no consumo de plásticos

O Praia Circular, desenvolvido pela União Europeia, vai está propondo a melhoria da gestão orientada para a reciclagem de resíduos. O objetivo é engajar parceiros comerciais, situados na orla e na areia, para a adoção de boas práticas e de novos modelos de negócios que tenham como base a redução do consumo, a substituição de plásticos considerados críticos e a ampliação da recuperação de resíduos para correto encaminhamento à reciclagem.

O projeto dá sequência a um processo de inovação, iniciado em 2022, por meio do Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP) da União Europeia, que identificou os desafios da cidade em relação à cadeia de produção, consumo e gestão dos plásticos.

A Riotur ficará responsável pela coordenação das ações em toda a rede de empresas privadas do entorno – hotéis, restaurantes, quiosques e barracas, além de prestadores de serviços, como instrutores esportivos. Já o Recicla Orla, projeto de sustentabilidade da Orla Rio e da startup Polen, vai entrar como parceiro nas ações.

“Já existe um chamado global, em todos os segmentos, pelo desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. O turismo na nossa cidade não poderia ficar de fora. Nosso projeto piloto vai contemplar um trecho de praia, e em breve estenderemos por toda orla da carioca. A Riotur acredita que o modelo será replicado para outras cidades.” explica Andrea Feio, vice-presidente da Riotur.

A coordenadora do Programa Plásticos Circulares nas Américas, Tathiana Colturato, destaca que além de promover novos modelos de operações nos prestadores de serviços diretamente posicionados na orla, a iniciativa também objetiva impactar a cadeia de valor e trabalhar medidas para incentivar a economia circular na cidade. “O Rio é um importante polo de consumo e encontramos aqui agentes preocupados e preparados para atuar nesse sentido. O compromisso e a parceria da Riotur e da Orla Rio foram fatores fundamentais para o desenvolvimento desse projeto, que tem potencial para transformar o setor e agregar ainda mais valor ao turismo da cidade. O que esperamos dos parceiros do trade do turismo é a liderança pelo exemplo, que se tornem grandes agentes de mudança no que diz respeito ao consumo e gestão do plástico”, afirmou.