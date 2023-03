Prefeito reúne ‘mulheres da gestão’ para conversa sobre políticas públicas

O prefeito José Carlos do Pátio, aproveitando a data do Dia das Mulheres, reuniu na tarde desta quarta-feira (08) representantes e secretárias do município para falar sobre os trabalhos realizados com foco nas mulheres. Ele aproveitou para ouvis as demandas que precisam de atenção.

De acordo com Fabiana Perez, secretária municipal de Promoção e Assistência Social, a Casa de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência é apenas umas das conquistas da gestão que percebeu essa carência e necessidade dessas vítimas com atendimento psicológico e social.

A secretária de Saúde do município, Isalba Albuquerque, ressaltou que a pasta tem desenvolvido um trabalho em especial para melhorar a qualidade de vida das mulheres.

“Quando assumimos a gestão, tínhamos aproximadamente 9 mil mulheres aguardando na fila para fazer mamografia e hoje esse exame é feito dentro do mês. Temos um planejamento familiar que funciona, com todos os métodos contraceptivos disponíveis na rede, entre várias outras ações específicas” pontuou.