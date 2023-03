Prefeitura assina acordo técnico com Campus da UFMT-VG para instalação de um polo EAD em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis por intermédio da Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação (SECITI), assinou na noite desta quarta-feira (29), no Gabinete do Prefeito, um convênio com a direção do Campus da UFMT – Várzea Grande (MT) para instalação de um polo de Ensino a Distância (EAD) para o curso de graduação em bacharelado em Ciência da Computação em Rondonópolis, e que vai atender a demanda local, bem como da região.

Conforme o representante do reitor da universidade professor Dr. Evandro Aparecido Soares da Silva, professor Alexandre, serão 150 vagas destinadas a alunos de Rondonópolis e cidades circunvizinhas que poderão cursar essa faculdade pela internet no conforto do seu lar, podendo fazer os seus próprios horários de estudos.

Ainda conforme Alexandre, os formandos poderão concorrer a cursos específicos de engenharia, tanto da UFMT, como da UFR, e isso deverá contribuir com a democratização para o acesso do ensino superior em toda a região de Rondonópolis, cuja parceria com o prefeito, nós agradecemos essa pactuação que vai atender a todo município de Rondonópolis e toda a região circunvizinha”, disse.

O prefeito José Carlos do Pátio, externou o empenho da sua gestão em formar parcerias com instituições de ensino para oferta de qualificação profissional e graduação em ensino superior como a parceria com a UNEMAT, a UFR, o Instituto Federal de Educação e Escola Técnica Estadual, e agora a parceria com o Campus da UFMT Várzea Grande, para graduação a distância em Ciências da Computação, e ainda o Cursinho Zumbi dos Palmares, que prepara os alunos para a entrada na Universidade”, afirmou o prefeito.

Segundo o gestor, a Educação é prioridade. “Não vamos parar de fazer parcerias com as instituições que vão qualificar e formar os nossos jovens, preparando-os para o futuro profissional. Então essa parceria de ofertar ensino a distância possibilita aos alunos cursarem o básico preparatório para vários cursos, criando mais oportunidades para todos”, afirmou.

O prefeito ainda destacou a preocupação da gestão com a educação desde a infância, quando a Prefeitura está colocando em prática um ambicioso projeto de universalização da educação infantil, ensino fundamental até a 5ª série. Depois, o município ainda auxilia os estudantes concluintes do Ensino Médio, preparando-os para ingressarem na universidade, através do Cursinho preparatório pré-vestibular Zumbi dos Palmares, e ainda com parcerias para custeio e ajuda em cursos de graduação, na Unemat, UFR e agora com o campus da UFMT de Várzea Grande (MT).

A secretária Neiva de Col, agradeceu ao prefeito pela parceria com a universidade de Várzea Grande, e agradeceu a parceria com a reitoria da UFR, que também vai integrar essa parceria que vai instalar um polo de educação a distância na cidade, e vai democratizar o acesso da população ao ensino superior.

Participaram da reunião de assinatura do convênio, o prefeito José Carlos do Pátio, a secretária da Seciti, Neiva de Col, os representantes da universidade de Várzea Grande, professores, Alexandre, Fred e Mazini, e ainda a reitora da UFR professora Drª. Analy Castilho Polizel de Souza.