Prefeitura e Sindicato Rural se reúnem para discutir parcerias da Exposul 2023

Foi realizada na tarde desta quarta-feira (22), na Prefeitura de Rondonópolis, uma reunião entre gestão municipal e Sindicato Rural para definição de algumas parcerias para Exposul 2023.

Para o presidente do Sindicato Rural, Lucindo Zamboni Júnior, esse alinhamento com a prefeitura para mais essa edição da grande festa que é a Exposul, é essencial, já que a feira é uma grande vitrine para a cidade.

Também esteve na reunião o vice-prefeito, Ailon Arruda, que sempre esteve à frente do agro e destacou essa parceria que existe entre a gestão municipal e o sindicato. “É o momento de mostrar nosso grande potencial, além de fomentar o comércio local” afirmou.

O prefeito Zé Carlos do Pátio ressaltou como a feira agropecuária mostra o potencial do município e salientou que o objetivo é fazer com que a festa cada ano que passa seja de todos.