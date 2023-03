Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte é vítima de sequestro relâmpago e ameaça de morte

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), Afonso Aragão, foi vítima na noite da última quinta-feira (09) de sequestro relâmpago e ameaça de morte.

O fato ocorreu, no momento, em que Afonso deixava a sede do Sindicato, na rua Pedro Ferrer, na área central da cidade, quando foi abordado por três homens armados, no começo da noite.

Ele foi levado pelo trio que estava em outro veículo, um quarto criminoso ficou dentro do carro. No entanto, Afonso foi levado para o seu carro e teve o rosto tapado por uma espécie de bolsa.

O grupo, mediante a forte ameaça, levou Afonso para um local desconhecido. Os criminosos, de acordo com o Boletim de Ocorrência, obrigaram a vítima a fazer transferências via pix, da sua conta pessoal e do sindicato.

Conforme se apurou até o momento, foram transferidos aproximadamente R$ 8 mil; das contas de Afonso e do STTRR, em seguida os criminosos levaram a vítima para a casa dele, onde também vasculharam o imóvel em busca de produtos de valor.

Os bandidos ainda agrediram a vítima fisicamente e levaram o carro de Afonso, que foi abandonado no cruzamento da rua José Barriga com a Cuiabá.

Consta ainda no boletim de ocorrência que os bandidos informaram a Afonso que haveria uma oferta de R$ 50 mil pela morte dele.

Foi registrado Boletim de Ocorrência e exame de corpo e delito.

Como medida de proteção, Afonso foi orientado a andar com uma equipe de segurança para evitar novas tentativas de sequestro, ameaças e agressões.