Procon de Mato Grosso alerta para recall de maionese da marca Fugini

O Procon Estadual, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), alerta aos consumidores que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e o uso da maionese da marca Fugini com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. Também foi determinado o recolhimento dos produtos. A medida vale também para todos os lotes com numeração iniciada por 354 que irão vencer em dezembro de 2023.

A Resolução (RE 1.051) determinando a proibição será publicada nesta quinta-feira (30.03). Nesses lotes de maionese, foi constatado o uso de matéria-prima vencida na fabricação, o que coloca em risco a saúde e segurança do consumidor.

“Os estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem adquirido produtos desses lotes não podem utilizá-los e devem entrar em contato imediato com a empresa, que fará o recolhimento do material. A empresa, inclusive, já comunicou que fará o recall e irá recolher o produto”, explica a secretária adjunta do Procon-MT, Gisela Simona.

Inspeção sanitária

A Anvisa também suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini, produzidos pela empresa em sua fábrica localizada em Monte Alto (SP).

A medida, que vale apenas para os produtos em estoque na empresa, é preventiva e foi tomada após terem sido constatados problemas graves de higiene, controle de qualidade e segurança de matérias-primas, controle de pragas, entre outros.

A Anvisa, Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto foram responsáveis pela inspeção sanitária conjunta.

A suspensão da fabricação vale até que a empresa adeque o processo de fabricação de seus produtos às boas práticas de fabricação. Saiba mais no site da Anvisa.