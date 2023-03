Procon Rondonópolis | Consumidores podem renegociar dívidas em mutirão online

Começou nesta quarta-feira, 1º de março, o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira e o Procon Rondonópolis é uma das unidades que integram o programa. Até o dia 31 de março, os consumidores que tiverem interesse poderão renegociar suas dívidas, tudo de forma online.

A ação é uma iniciativa conjunta entre a Proconsbrasil, Secretaria Nacional do Consumidor e a Febraban acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov.br. Bancos e instituições financeiras estão participando do Mutirão.

De acordo com Luana Teixeira Soares, coordenadora do Procon de Rondonópolis, “esse mutirão pela internet vai facilitar a vida do cidadão, que vai poder negociar suas dívidas, obter bons descontos e seguir com sua vida mais tranquila.”

Para participar do mutirão online, o consumidor interessado deve fazer o registro na plataforma acessando www.consumidor.gov.br e entrar com a senha de cadastro no Gov.br. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Os fornecedores participantes têm o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor que terá mais 20 dias para avaliação.

No momento do preenchimento do registro, é importante que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes.