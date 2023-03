Professora Suzan Meire assume Secretaria de Esporte e Lazer

Tomou posse na manhã desta terça-feira (14) a nova secretária de Esporte e Lazer do município. A escolhida para comandar a pasta foi a professora Suzan Meire Moretti Binha. Essa é a segunda vez que Suzan Meire assume a Secretaria em Rondonópolis. Na primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio, a professora permaneceu por três anos e meio à frente da Secretaria.

Suzan Meire foi professora de educação física por 35 anos, especialista em jogos e recreação pela UFMT, atualmente aposentada. “Gosto muito de esporte e sei o quanto os profissionais de educação física da cidade estão querendo ver o setor avançar na cidade. Quero voltar a colocar os Jogos Estudantis em evidência”, comentou.

Um de seus projetos que já conta com a aprovação do prefeito é colocar os estudantes para praticar esportes nas praças, muitas delas reformadas recentemente. Suzan disse que agora é hora de saber como está a Secretaria para organizar tudo com calma e ter pé no chão para tomar as decisões.