Profissional do sexo cobra R$ 10 mil pelo trabalho e é mantido em cárcere privado na Vila Aurora

Um jovem de 22 anos, que exerce a função de profissional do sexo foi vítima de sequestro, cárcere privado e lesão corporal, na madrugada desta quinta-feira (16), em um edifício, na Vila Aurora, em Rondonópolis (MT). O suspeito de 60 anos foi encaminhado para a Delegacia.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada e ao chegar no local, a vítima afirmou que estava há dois dias com o suspeito e que quando acabou o tempo do programa, cobrou o valor do trabalho, onde o suspeito ficou alterado, a empurrou e a trancou dizendo que iria buscar o dinheiro.

A vítima alega que ficou presa, não tinha como sair e que estava sangrando.

Diante dos fatos foi necessário arrombar a porta do apartamento. A PM encontrou sangue da vítima no chão e uma mesa de vidro estilhaçada.

A vítima disse que foi contratada para realizar um programa e não recebeu o valor acordado.

O suspeito chegou no local e durante questionamento, ele disse aos policiais que contratou os serviços da profissional do sexo e que ao chegar no apartamento pagou antecipado o valor do programa, onde após receber o valor a profissional ainda pediu R$ 10 mil e ressaltou que se não recebesse o dinheiro iria quebrar tudo.

Diante da situação, o suspeito disse que ficou nervoso e acabou trancando a profissional do sexo no imóvel. Ele disse ainda que foi em busca de ajuda.

A guarnição encaminhou o indivíduo para a 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.