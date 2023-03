Programa “Cidade Limpa” intensifica mutirões de limpeza para o combate da Dengue, Chikungunya, Zika e Leishmaniose

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) estão intensificando o trabalho de limpeza em bairros de Rondonópolis para combater os criadouros dos mosquitos da Dengue, Chikungunya, Zika e leishmaniose.

O programa “Cidade Limpa” já vem sendo desenvolvido na cidade há alguns anos, através dos Mutirões Sociais, mas com o aumento de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti o trabalho passou a ser feito em ritmo acelerado.

No último fim de semana quem recebeu o mutirão de serviços, com a presença de todas as Secretarias Municipais, foi a comunidade dos Conjuntos São José I, II e III e anteriormente esse mesma ação ocorreu na região do João Antônio Fagundes, durante vários dias.

Nesta semana, o cronograma de limpeza teve início nesta segunda-feira (20), onde as equipes retornaram a região do Cidade de Deus, que já recebeu o mutirão, porém foi necessário uma nova limpeza. Segundo o presidente da Coder, Marcus Vinicius das Neves, após atender este bairro a equipe segue com a ação e deve se dirigir para a região do Jardim Atlântico e Europa.

Já uma segunda equipe deve iniciar os trabalhos no bairro Lúcia Maggi, e dentro de no máximo 10 dias, começará na região do residencial Mathias Neves. A programação de serviços é extensa e deve paulatinamente atingir todos os bairros de Rondonópolis, inclusive aqueles que já haviam sido comtemplados com o Mutirão em meses anteriores.

“Estamos realizando mutirões em toda a cidade para deixar os bairros mais limpos e combater a leishmaniose e a dengue. Convocamos todas as Secretarias e a Coder para trabalharmos de segunda a domingo, acompanhando essa questão que compreende desde a pulverização, limpeza e orientação para a população, por meio dos agentes de combate a endemias. Precisamos deixar a cidade mais limpa e peço o apoio da população, que também deve contribuir e ajudar”, destacou o prefeito José Carlos do Pátio.

Aliado a isso, o gestor recomenda a população que utilize um dos quatro Ecopontos, localizados no Residencial Paiaguás, Vila Paulista, Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira ou Distrito Industrial, criados exatamente para evitar a proliferação dos lixões clandestinos, que sujam a cidade e trazem transtornos à saúde humana e animal (pets).