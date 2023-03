Propriedades de algodão em Mato Grosso devem ser cadastradas até dia 15 no Indea

Cotonicultores em Mato Grosso possuem até o dia 15 de março para cadastrar suas propriedades junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea). O cadastro anual é obrigatório e consta na Instrução Normativa Conjunta Sedec/Indea nº 01/2016, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para controle do bicudo-do-algodoeiro.

O produtor que não realizar o cadastro dentro do prazo legal fica sujeito à multa, no valor de 10 Unidades Padrão Fiscal (UPF-MT), que atualmente corresponde ao valor total de R$ 2.243,50.

Conforme o Indea, o cadastramento das propriedades produtoras de algodão é feito pela internet, no Sistema de Defesa Vegetal do Estado de Mato Grosso (SISDEV), e também nas unidades locais do Instituto.

Até o dia 9 de março, de acordo com o Instituto, apenas 312 propriedades já haviam sido cadastradas. Juntas, elas chegam a uma área de 638 mil hectares de cultivo de algodão.

“O cadastramento obrigatório das propriedades visa nortear as fiscalizações das medidas fitossanitárias efetivas de controle do bicudo-do-algodoeiro, que têm relação direta com a distribuição da cultura e consequentemente da ocorrência da praga no Estado”, explica a coordenadora de Defesa Vegetal do Indea, Silvana Amaral.