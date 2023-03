Quatro bandidos trocam tiros com a polícia e acabam mortos após roubo

Quatro bandidos que haviam acabado de assaltar uma família acabaram mortos após uma troca de tiros com policiais militares da Rotam na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Santa Laura em Cuiabá-MT. Um deles chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

Segundo informações, os quatro haviam praticado um roubo com reféns no residencial Cláudio Marchetti.

Os policiais foram acionados e iniciaram o patrulhamento. Quando os criminosos perceberam a aproximação dos policiais já no bairro Santa Laura começaram a atirar.

Eles foram baleados e três morreram ainda na casa. Dois deles usavam tornozeleira eletrônica.

Duas menores que estavam na casa foram apreendidas, além de diversos objetos provenientes de roubos e furtos e a chave do Ônix que foi levado no assalto. Também foram encontrados três revólveres, uma pistola e várias porções de pasta base de cocaína e maconha.