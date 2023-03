Que cidade teremos?

Perguntei-me essa manhã se haveria alguém pensando em Rondonópolis para daqui 20 ou 30 anos. Que será da cidade? Como deverá ser orientado seu crescimento? Que outras vocações econômicas poderiam ser fomentadas para garantir emprego e renda no futuro? Os políticos que atualmente governam a cidade parecem não se ocupar disso. Eles só correm atrás dos problemas, não na frente deles para os evitar. Quem, então, estará a pensar o “Rondonópolis 50 mais”?

Como a primeira fronteira agrícola de Mato Grosso e possuindo posição geográfica estratégica, qual seja o entroncamento de duas rodovias federais que conectam o Brasil profundo aos grandes centros, as BR’s 163 e 364, nossa querida Rondonópolis cresceu e floresceu, mas de costas para o resto do estado. Nossa importância econômica e política nos permite até mesmo rivalizarmos com a capital, Cuiabá. É para poucos isso. Só que as coisas estão por mudar em breve.

Inevitavelmente, os investimentos em logística levarão o escoamento da produção agrícola para o norte do país, o que, vamos combinar, já devia ter sido feito há décadas. Estamos situados no centro geodésico da América do Sul, nossos consumidores estão no hemisfério norte do planeta (Estados Unidos, Europa e China, principalmente) e nos damos ao trabalho de levar toda nossa produção para exportarmos nos portos do sul do Brasil (Santos e Paranaguá), o que nos torna menos competitivos no mercado internacional.

Escoar a produção já para cima da linha do equador trará benefícios a quem produz e ao país. É que nosso agricultor ou pecuarista não é formador, mas tomador do preço de seus produtos. É a bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, que determina quanto se paga pela saca da soja, do milho ou pela arroba da pluma de algodão ou da carne. Assim, o atual custo logístico de escoamento é suportado pelo produtor. Quando, porém, nossas safras puderem ser exportadas sem precisar passar por Rondonópolis, nossa vantagem competitiva perderá importância. Que nos restará?

Nossas autoridades não demonstram terem esse fato no radar, ou pelo menos não apresentaram, até aqui, um plano de investimentos em novos eixos econômicos para o futuro. Tenho para mim que nossa cidade tem vocação especial para serviços de alto valor agregado, como saúde e educação. Já somos reconhecidos como uma cidade universitária e temos mesmo relevantes instituições de saúde. Vez ou outra, porém, vejo mais o prefeito brigando com essas entidades que as ajudando, o que é um erro.

Quando me mudei para o Mato Grosso, ainda nos anos de 1990, a referência em saúde no estado era Guiratinga. Pouco tempo depois (pouquíssimo, para ser franco), Mineiros, no estado de Goiás, passou a ser o centro médico de toda a região. Atualmente, é Rondonópolis. Porém, se não houver um planejamento de investimentos no setor, perderemos o posto igualmente. Espero que nossas lideranças políticas acordem. Ouvir mais os empresários da cidade pode ajudar muito na confecção de planos mais longevos.