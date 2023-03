Quebra de banco americano põe à prova alta de juros nos EUA

Após a falência do SVB (Silicon Valley Bank), a maior desde a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) pode baixar o ritmo dos juros na próxima reunião. Quando fechou na sexta-feira, o SVB tinha um balanço de cerca de 200 bilhões de dólares e era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Segundo analistas, os fortes aumentos das taxas no ano passado para combater a inflação contribuíram para enfraquecer os bancos e desacelerar a atividade econômica. Com o impacto do colapso do SVB, o cenário de alta pode mudar. A elevação dos juros levou a taxa de quase zero, um ano atrás, para mais de 4,5%, atualmente. Para alguns especialistas, a crise do SVB pode fazer com que o Fed dê um ponto final mais baixo em seu ciclo de alta de juros.

Impacto no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (13) que é preciso analisar os impactos da falência do SVB nas taxas de juros globais, inclusive no Brasil. Haddad disse que conversou sobre o assunto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante o fim de semana.

“Tenho falado também com o sistema financeiro brasileiro e com os bancos brasileiros para saber qual é a percepção de risco que eles estão tendo. O que posso adiantar é que, em primeiro lugar, as informações ainda não são suficientes para sabermos o tamanho do problema”, disse.

O ministro afirmou ainda não saber se a situação resultará em alguma crise sistêmica. “Aparentemente, ainda não vi ninguém tratar desse episódio como Lehman Brothers [banco cuja falência resultou na crise financeira de 2008], mas o fato é que é grave o que aconteceu, mas o Fed agiu no final de semana. Vamos agora acompanhar isso e ver se a autoridade monetária no Brasil vai ter que tomar alguma providência em virtude dos efeitos sobre as economias periféricas, mas isso ainda não está claro.”

Confiança

Nesta segunda-feira (13), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu aos americanos que seu sistema bancário “é seguro”, apensar da falência ou fechamento de três bancos em menos de uma semana e do temor de contágio que provocou a queda das bolsas na Europa.

“Os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá [disponíveis] quando precisarem deles”, declarou Biden em um pronunciamento transmitido da Casa Branca após a quebra do Silicon Valley Bank.

Funcionários da administração Biden trabalharam durante o fim de semana para avaliar as consequências da dramática falência do banco, com um olhar particular sobre o setor de capital de risco e bancos regionais, disseram as fontes no início de domingo (12).

As autoridades tomaram medidas para tentar conter a desconfiança no sistema bancário do país e evitar saques em massa de depósitos, o que poderia enfraquecê-lo ainda mais.

Entre as medidas anunciadas no domingo, as autoridades vão garantir o saque de todos os depósitos do SVB. O Federal Reserve também se comprometeu a emprestar os recursos necessários a outros bancos que precisarem, de modo a atender as demandas de retirada por parte dos correntistas.

Efeito no mercado