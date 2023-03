Região de Rondonópolis ultrapassa a marca de 10 mil contratações, segundo Novo Caged

A região de Rondonópolis gerou 10.660 contratações no mês de janeiro passado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados em março. Do total de pessoas contratadas, 72,05% eram homens e 27,95% eram mulheres.

Ainda segundo a pesquisa, Rondonópolis, Primavera do Leste e Campo Verde foram os municípios que mais contrataram com 4.574, 2.095 e 922 admissões, respectivamente. Outra informação revelada pelo levantamento, foi que 54,19% das pessoas admitidas no período tinham o Ensino Médio completo, e 29,77% dos contratados tinham idades entre 18 e 24 anos.

A pesquisa revela também que agronegócio, indústria, comércio e o setor administrativo foram os campos que mais contrataram na região.

A Região Geográfica Intermediária de Rondonópolis conta com 19 municípios, são eles: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Campo Verde, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro do Cipa e Tesouro.

Trabalho Temporário

De acordo com Regiane Barbosa Andrade, gerente da Employer Rondonópolis – empresa especializada em Recursos Humanos, a modalidade de contratação temporária tem se tornado uma opção para as empresas da região, já que se traduz em uma excelente solução para elas e para os profissionais.

“Esse modelo permite que quem contrata tenha tranquilidade para dar continuidade nas operações da empresa que pode, inclusive, optar pela contratação de temporários tanto para sua atividade-fim quanto para a atividade meio”, diz. “Já para o trabalhador existe a vantagem de que são garantidos direitos como férias proporcionais, repouso semanal remunerado e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por exemplo”.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.