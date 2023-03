Relatório aponta três possíveis óbitos por bactéria no Hospital Estadual Santa Casa

Um relatório do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção do Hospital Estadual Santa Casa apontou que dos cinco pacientes que estavam infectados pela bactéria Klebsiella pneumoniae, um obteve alta médica, um faleceu por causa não relacionada à bactéria e três óbitos ainda estão sob investigação.

O documento ressalta que os pacientes eram prematuros de alto risco e apresentavam outras doenças de base. Os casos só foram identificados devido à atuação e rigorosidade do serviço de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar da unidade, que é composto por dois médicos infectologistas, duas enfermeiras e dois técnicos de enfermagem.

Este núcleo age em medidas que buscam mitigar infecções no hospital, como: orientação de isolamento de contato, desinfecção de ambiente, orientação quanto à higienização das mãos, monitoramento dos produtos utilizados para higiene e limpeza, além de treinamentos.

Conforme explica a médica infectologista do Hospital Estadual Talita Arruda, as medidas para a contenção da situação foram tomadas com o amparo dos setores de Vigilância.

“A situação registrada no Hospital Estadual Santa Casa foi resolvida e controlada. Temos convicção de que todas as medidas necessárias ao controle da situação foram tomadas”, disse.

A especialista ainda aponta que, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as infecções relacionadas à assistência à saúde afetam mais de 30% dos neonatos. No Brasil, estima-se que 60% da mortalidade infantil ocorra no período neonatal, sendo a sepse neonatal uma das principais causas apontadas pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

“Esse é um episódio triste para todos nós e ele se enquadra dentro da estatística nacional. É preciso reforçar que os pacientes receberam toda a assistência médica necessária, assim como todas as medidas de contenção foram tomadas pelas equipes técnicas”, concluiu a médica.

Hospital Estadual Santa Casa

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, o Hospital Estadual Santa Casa realizou cerca de 4.400 atendimentos pediátricos na unidade hospitalar. Foram mais de 3.000 consultas ambulatoriais e 676 consultas para cirurgia pediátrica no Pronto Atendimento Infantil, sendo registradas mais de 270 internações.

O Hospital Estadual oferece Pronto Atendimento Infantil 24 horas.