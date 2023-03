Rondonópolis | Saúde realiza mutirão de consultas e exames oftalmológicos

A Secretaria Municipal de Saúde, está realizando no prédio do Hospital de Retaguarda, Dr. Antônio dos Santos Muniz, nesta quarta e quinta-feira (22 e 23) um mutirão oftalmológico de exames e consultas, para pacientes pré-agendados pela Central de Regulação. Nesta primeira fase serão 200 consultas/exames, sendo 100 hoje (22) e 100 amanhã (quinta-feira) 23.

Segundo informações da Superintendente de Atenção Especializada – Stephany Paiva Damascena, inicialmente serão 600 vagas para consultas/exames de adultos oriundos da Central de Regulação, e ainda, crianças da rede escolar que tenham sido triadas, e identificada com dificuldade na visão através da acuidade visual.

Conforme Stephany , as pessoas serão atendidas por oftalmologistas que farão as consultas e exames de acuidade, no Antigo PA. Nessa primeira etapa as 200 vagas serão distribuídas entre 22 e 23/03, e posteriormente, a partir do dia 28/03, mais 400 vagas, cujos atendimentos deverão se estender até o dia 03/04.

Todavia, um segundo mutirão oftalmológico, deverá ser realizado disponibilizando ainda mais vagas no mês de abril, em data ainda a ser definida, já que uma das preocupações da secretaria é evitar que a demanda por exames e consultas se acumule e volte a gerar um volume grande.

CATARATA

Lembrando que recentemente outras cerca de 400 pessoas participaram de um mutirão de cirurgias de catarata patrocinadas pelo município no Ceadas, e outros mutirões de cirurgia também deverão ser marcados oportunamente, para evitar o aumento na demanda.

Lembrando que tanto os exames e consultas, bem como as cirurgias de catarata, são totalmente gratuitos, bastando para tanto, no caso dos exames e consultas, que o paciente do SUS, procure uma unidade de saúde e o médico solicite o encaminhamento para a Central de Regulação. Já no caso de cirurgia, a necessidade deverá ser atestada pelo médico oftalmologista e encaminhada à central de Regulação.