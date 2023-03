Rondonópolis | Saúde retoma vacinação bivalente da Pfizer nesta segunda-feira (20)

A Secretaria Municipal de Saúde dá prosseguimento ao programa nacional de imunização contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos, e Imunocomprometidas a partir e acima de 12 anos já a partir desta segunda-feira (20).

Conforme a SMS, a vacina “Pfizer Bivalente” estará disponibilizada nesta etapa de imunização em toda a rede municipal de saúde. Ela aumenta a proteção contra a Covid-19, incluindo a variante Ômicron do coronavírus”.

As pessoas-alvo desta etapa de vacinação, são as que apresentem 60 anos ou mais; as Imunocomprometidas a partir e, acima de 12 anos; os povos indígenas maiores de 12 anos (residentes nas aldeias da região ou na cidade); população ribeirinha e, Quilombolas; trabalhadores da saúde; gestantes e mulheres no pós parto até 45 dias e pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos.

O gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Paulo Padim ressalta que para receber o reforço bivalente da Pfizer (dose única), todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses da vacina anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses. “Caso não tenha tomado, será necessário receber as duas primeiras para fazer o ciclo completo.

Reforçando ainda que a vacina da Pfizer estará disponível em todas as unidades de saúde do município, das 7h às 10h45h e, das 13h às 16h45, de segunda a sexta-feira.