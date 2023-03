Rondonópolis tem 12 mil domicílios ainda não recenseados pelo IBGE

Muito perto do fim do prazo estipulado para a realização do Censo 2022 e em Rondonópolis 12 mil domicílios ainda não foram recenseados. A informação foi repassada pelo presidente nacional do IBGE, Cimar Azeredo, durante a visita ao município nesta quinta-feira (09).

De acordo com o presidente, esse é um número muito alarmante, já que alguns municípios do Brasil não contam sequer com essa quantidade de moradores.

“Essa é a primeira cidade que estou visitando, devido a importância de Rondonópolis para o estado e para o país. O número é muito expressivo e precisamos da colaboração dos rondonopolitanos. Sem informação, não tem crescimento” pontuou.

Ele alertou ainda que o Censo é obrigatório por lei e quem se negar a participar poderá ser punido com um multa que pode chegar até 10 salários mínimos. “Abrimos novamente o 137 para que o cidadão ligue e um recenseador vá até a casa dele. Caso ele não queira receber um servidor, será entregue um código e as respostas poderão sem dadas via internet” concluiu.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, na cidade, a dificuldade maior tem sido de chegar até os domicílios de classes média alta, bairros em áreas nobres e em condomínios fechados. Ele salientou ainda a importância desses dados para o município e como isso pode ser revertido em investimento.

O prefeito Zé Carlos do Pátio fez um apelo para que os moradores entrem em contato via 137 e respondam os Censo, já que os dados colhidos impactam diretamente no planejamento do município.

A coleta de dados será feita até o dia 31 de março.