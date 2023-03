Rondonópolis terá Hospital Público Veterinário

O Projeto de Lei que instituirá o Hospital Público Veterinário para atendimento gratuito de animais em Rondonópolis foi aprovado durante sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira (15). De autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB) a proposta é implantar uma clínica dentro do Abrigo Municipal de Animais.

“O projeto foi idealizado com base na estrutura que já temos no Abrigo Municipal, pois tem centro cirúrgico e os profissionais que atuam no local e também na Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) que irão atuar nesse hospital”, explicou.

Conforme o Projeto aprovado, o atendimento gratuito nesse Hospital Público deve oferecer todos os equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo também vacinações, remédios, castração permanente, cirurgia e tratamento pós-cirúrgico.

De acordo com o vereador o cuidado com os animais trata-se de uma questão de saúde pública, por isso o Poder Público precisa dar a sua contrapartida. Doenças como sarna sarcópica, micoses e verminoses são as mais comuns, atingindo principalmente as crianças. Além destas, infecções bacterianas diversas, viroses como a raiva e hematozoários acometem humanos de qualquer idade.

Segundo Adonias, os animais da população de baixa renda agonizam sem tratamento até a morte ou são abandonados em clínicas e consultórios de veterinários. “Essa realidade irá mudar com a implantação desse hospital. Muitas famílias que presenciam o sofrimento de seus cães ou gatos doentes e que necessitam de diagnósticos, medicamentos ou cirurgias, dependendo da sua condição financeira não tem como propiciar um tratamento que cure ou minimize este sofrimento”, justificou.