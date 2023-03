Salário médio do brasileiro aumenta para R$ 2.853 em fevereiro

Ainda que a taxa de desemprego tenha aumentado no trimestre finalizado em fevereiro, o salário médio recebido pelos brasileiros cresceu 0,6%, na comparação com os três meses anteriores e alcançou R$ 2.853 no período.

Com a manutenção da trajetória de alta do rendimento real habitual, a remuneração recebida no país está 7,5% maior do que há um ano (R$ 2.653), mostram os dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada nesta sexta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A evolução apresentada eleva para R$ 275,5 bilhões a massa de rendimento real habitual dos trabalhadores. O valor corresponde a uma estabilidade na comparação com o trimestre anterior e um aumento de 11,4% na comparação anual.

Entre os setores de atividade, houve aumento apenas no ramo de alojamento e alimentação e serviços domésticos, com altas de, respectivamente, R$ 107 e R$ 28 na remuneração média dos profissionais.

No que se refere às posições na ocupação, houve aumento entre os trabalhadores domésticos (+R$ 28) e empregados no setor público (+R$ 84).