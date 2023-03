Saúde vai interromper uso da UTI do Hospital Municipal para reforma geral da unidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), suspenderá, nos próximos dias, o funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz. A interrupção total se dará de forma gradativa e na proporção em que os pacientes sejam transferidos para outras unidades de saúde.

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz foi aberta em caráter emergencial para atendimento exclusivo de pacientes com COVID-19 e posteriormente para atendimento de pacientes graves ou gravíssimos.

A suspensão dos atendimentos acontece após solicitação do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde e da empresa responsável pela obra de reforma e ampliação do respectivo hospital, que passará a contar com salas cirúrgicas, centro de imagem, leitos clínicos e unidade de terapia intensiva – UTI.

Para a Diretora Geral do HMAM, Magda Braga, a suspensão do atendimento é visto como necessária, uma vez que não se trata de um fechamento, mais sim, de uma interrupção para melhorar a qualidade estrutural de toda a unidade hospitalar.

“A abertura dessa Unidade de Terapia Intensiva – UTI, foi para nós (Secretaria de Saúde) muito difícil, no momento mais delicado da saúde pública do último século, em meio as incertezas, estávamos todos imbuídos na luta contra um vírus invisível, que pouco sabíamos, mas com muita dedicação conseguimos nos estruturar, e abrimos um hospital exclusivo para atendimento a COVID. desde os casos clínicos, até os casos mais graves. E agora, daremos uma nova roupagem ao Hospital Municipal, investindo cerca de 13 (treze) milhões de reais na reforma e ampliação dessa unidade que salvou muitas vidas e continuará salvando em breve, e a nossa população continuará com os leitos de terapia intensiva disponíveis no Hospital Regional de Rondonópolis e do Hospital Santa Casa, até a conclusão da respectiva obra”, avaliou.