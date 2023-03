Secretaria de Habitação define com a Intermat regularização fundiária para diversos bairros

Em agenda cumprida ontem (16), na capital mato-grossense, a secretária de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, acompanhada de membros da equipe da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo (Sehau), esteve, entre outros compromissos, com o presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Francisco Serafim de Barros, e com o diretor de Regularização Fundiária Urbana da entidade, Erivelton Vieira Nunes. Na mesa de discussões, o debate girou em torno da celebração do termo de cooperação técnica entre o Município e o Intermat.

No retorno a Rondonópolis, Huani trouxe consigo a boa notícia: serão contempladas com a escritura do imóvel cerca de 200 famílias dos Conjuntos Habitacionais São José I, II, III e, ainda, do Núcleo Habitacional João de Barro. “Nas próximas semanas, a documentação já será enviada para registro a fim de garantir a gratuidade aos beneficiários”, comenta a gestora.

E o melhor é que, conforme expectativa, a entrega da documentação está próxima. “A previsão é de que os contemplados recebam a titulação definitiva ainda neste semestre”, anuncia Huani.