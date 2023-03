Secretaria de Saúde abre 3° turno no Ceadas para atender crianças em apoio ao PA Infantil

A Secretaria Municipal de Saúde abriu atendimento no terceiro turno para crianças no Centro de Especialidades e Diagnósticos Albert Sabim (Ceadas), que ficará de portas abertas das 18h à meia-noite.

A medida busca dar apoio ao Pronto Atendimento Infantil (PA Infantil) que vem registrando aumento na demanda nos últimos dias. O terceiro turno no Ceadas deve ser mantido enquanto a demanda por atendimentos continuar elevada.

Além de abrir o Ceadas no terceiro turno, a Secretaria de Saúde também reforçou o atendimento no PA Infantil, que passou a contar com quatro médicos por plantão. No terceiro turno no Ceadas, mais um médico estará disponível para atendimento.

Segundo a Secretaria de Saúde, o aumento da demanda por atendimento no PA Infantil vem ocorrendo em função de casos de viroses. Isso ocorre de forma sazonal.