Sedec destaca oferta de créditos pelo Governo de MT para fomento ao turismo

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destacou que o Governo de Mato Grosso tem ofertado crédito via Desenvolve MT e pelo Fundo de Aval Garantidor (MT Garante) para que o trade turístico possa realizar investimentos em capacitações, infraestrutura e melhorias para fomentar a atividade no Estado.

A fala foi feita durante abertura de reunião técnica com gestores de 87 prefeituras sobre o início do processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, na manhã desta quinta-feira (23.03), no Hotel Paiaguás. Na ocasião ele apontou as opções que os empresários podem buscar para melhorar o negócio.

No ano passado, a agência de fomento liberou R$ 3,7 milhões para o trade turístico, por meio da linha Desenvolve Turismo. Somente neste ano foram mais de meio milhão de reais liberados.

“Desde o ano passado também temos o Fundo Garantidor. Basca procurar os bancos credenciados, como Sicoob, Sicredi, Unicred, dentre outros, e se habilitar como tomador de empréstimo. O banco faz a análise e se a pessoa não tiver garantia real, o Fundo Garantidor está lá para dar o aval. É a maior democratização do crédito feito em Mato Grosso. O Estado tem aporte de R$ 100 milhões e pode avalizar até R$ 1 bilhão em investimentos”, destacou o secretário.

Mapa do Turismo

Durante a reunião técnica, a Secretaria Adjunta de Turismo orientou as autoridades municipais para atualizar as informações de Mato Grosso no Mapa do Turismo e a seguir as diretrizes do Ministério do Turismo.

“Isso é uma política nacional e dia 28 de março fecha o primeiro módulo do Mapa do Turismo do Brasil, quando vai sair o desenho principal do mapa. Chamamos os municípios e falamos sobre algumas mudanças das regras que o Ministério passou, assim como também destacamos o que achamos importante, que são características do nosso Estado, e falamos das capacitações que são necessárias também para ter acesso de recursos do Fundo”.

Há poucos meses no cargo, a secretária de Turismo de Vila Bela da Santíssima Trindade, Rayane Mara, disse que o município já está no Mapa do Turismo e está realizando a atualização dos dados. Contudo, há problemas a serem solucionados com municípios da região, que não vão mais permanecer no mapa, além de que em 2022 o conselho do turismo da cidade não estava ativo.

“Não tínhamos secretário de turismo. Comecei no início do ano e já reativamos o conselho, realizando a primeira reunião no início deste mês. Ainda vamos discutir as justificativas para a atualização dos dados da nossa cidade”, explicou.

Barra do Garças também já inseriu grande parte dos dados do município no Mapa do Turismo, assim como as documentações necessárias, segundo a secretária de Turismo de Barra do Garças, Jéssica Hirata

“Acho importante esse trabalho que a Secretaria de Turismo está fazendo, dando essas orientações técnicas aos municípios. A gente sente que há muita gente com vontade para desenvolver o turismo no Estado pelo programa de regionalização e isso é importante para trabalhar o desenvolvimento do Estado”.