Seduc divulga lista dos 100 classificados para o Programa de Intercâmbio MT no Mundo

A lista com os nomes dos 100 estudantes selecionados para o Programa de Intercâmbio MT no Mundo já está disponível no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e será oficializada no Diário Oficial de terça-feira (07.03). Divididos em dois grupos, 50% foram selecionados com base nos resultados alcançados pelo acesso à Plataforma EF Education First e, os demais, pela avaliação formativa de saída em 2022. São estudantes de 87 escolas da rede estadual em 52 municípios de todas as regiões de Mato Grosso.

A lista com os classificados está disponível no fim desta reportagem. Conforme os critérios estabelecidos no edital, os candidatos poderão entrar com recurso apenas nesta terça (07). Qualquer contestação deverá ser formalizada unicamente por meio do link abaixo. Conforme as datas previstas no edital, o resultado dos recursos será divulgado no dia 13 deste mês e, a classificação final, após os recursos analisados, no dia 14.

Caberá à comissão responsável pelo processo seletivo, por meio da banca examinadora, a apreciação de recursos interpostos contra o resultado da classificação, caso haja. Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada no formulário oficial. Dessa forma, a decisão da banca será soberana e irrecorrível, não existindo possibilidade de recurso administrativo.

Além da observância criteriosa das regras, os classificados devem ficar atentos aos prazos. O período de entrega dos documentos dos classificados nas unidades escolares pelos responsáveis legais será de 15 a 21 de março, seguido do envio dos documentos digitalizados para as Diretorias Regional de Educação (DREs) no prazo de 22 a 28 de março. Os formulários estão disponíveis no link abaixo.

De 29 de março a 5 de maio será o período de agendamento de emissão de passaporte e a data de embarque será definida mediante sucesso no processo licitatório das empresas contratadas para o intercâmbio.

As despesas com o deslocamento para a emissão e retirada dos passaportes, certificado internacional de vacinação, eventuais reuniões de orientação agendadas pela Seduc-MT, bem como embarques e desembarques, serão custeadas pelo Governo de Mato Grosso.

Consulte a lista dos classificados no link.

Acesso o formulário para contestação no link.

Baixe os documentos anexos no link.