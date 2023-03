Seduc divulga lista final de estudantes classificados para intercâmbio na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou nessa terça-feira (14.03) a lista final com os nomes dos 100 estudantes classificados no programa de intercâmbio MT no Mundo. O grupo viajará à Inglaterra para uma temporada de três semanas, onde fará imersão no estudo da língua e da cultura Inglesa. O embarque está previsto para ocorrer após maio.

Os estudantes selecionados deverão entregar, até o dia 21 de março, os documentos exigidos pelo Edital 001/2023 na secretaria da escola onde estão matriculados.

O gestor educacional de Políticas Públicas de Línguas Estrangeiras da Seduc, professor Bruno Rafael Seolin da Silva, ressalta que os documentos não serão aceitos após o prazo determinado.

“Caso o estudante convocado não compareça à unidade escolar com seu responsável legal para assinar o Termo de Compromisso ou o Termo de Desistência, no período estipulado no Anexo I, será considerado desistente”, completa.

Já as cópias digitalizadas dos documentos devem ser apresentadas às Diretorias Regionais de Educação (DREs) entre 22 e 28 de março. De 29 de março a 5 de maio será feito o agendamento para a emissão dos passaportes. A data de embarque vai ser definida após a contratação de empresas, por meio de processo licitatório.

As despesas com o deslocamento para a emissão e retirada dos passaportes, certificado internacional de vacinação, eventuais reuniões de orientação agendadas pela Seduc-MT, bem como embarques e desembarques, serão custeados pelo Governo de Mato Grosso.

O programa

O objetivo do programa é incentivar o aprimoramento da formação acadêmica e profissional, principalmente no que diz respeito ao domínio de língua estrangeira, permitindo aos estudantes uma experiência de estudo e imersão cultural para o desenvolvimento da proficiência, das suas habilidades e competências de interculturalidade.

Dos 100 finalistas que concorreram com quase 80 mil estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino, 45% são mulheres e 55% homens. Eles estão matriculados em 87 escolas de 52 municípios de Mato Grosso.