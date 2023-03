 Seduc divulga resultado da análise de recursos do Intercâmbio MT no Mundo

A decisão final dos recursos, definida pela coordenação responsável pelo programa, por meio da banca examinadora, é soberana e irrecorrível, não existindo a possibilidade de recurso administrativo contrário aos resultados.

Em caso de solicitação do motivo de indeferimento, o estudante deve formalizar em até 24 horas da publicação deste resultado pelo email [email protected]

Terão respostas somente os candidatos que formalizarem a solicitação pelo mesmo endereço eletrônico usado na contestação. A resposta vai conter o motivo de indeferimento, não havendo, portanto, novas tratativas.

Dentre os 100 finalistas que concorreram com quase 80 mil estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino, 45% mulheres e 55% homens matriculados em 87 escolas de 52 municípios de Mato Grosso.

Prazos

A classificação final será divulgada em 14 de março, conforme o anexo 1 do edital. Os documentos exigidos para a viagem precisam ser entregues às escolas no período de 15 a 21 de março. As cópias digitalizadas devem ser apresentadas às Diretorias Regionais de Educação (DREs) no prazo de 22 a 28 de março.

De 29 de março a 5 de maio será feito o agendamento de emissão de passaporte e a data de embarque vai ser definida após a contratação de empresas, por meio de processo licitatório.

As despesas com o deslocamento para a emissão e retirada dos passaportes, certificado internacional de vacinação, eventuais reuniões de orientação agendadas pela Seduc-MT, bem como embarques e desembarques, serão custeados pelo Governo de Mato Grosso.

O intercâmbio terá duração de três semanas e está previsto para ocorrer em maio.

Confira em anexo a relação dos que tiveram seus recursos indeferidos.