Seduc-MT seleciona professores para curso de cinco meses nos Estados Unidos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) vai selecionar quatro professores efetivos de Língua Inglesa, com atuação no Ensino Médio, para participar da etapa nacional de um programa de aperfeiçoamento realizado nos Estados Unidos, com duração de cinco meses.

Essa é a quinta vez que a Seduc-MT participa do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI). Administrado no Brasil pela Comissão Fulbright, o programa oferece para os professores da rede pública uma oportunidade de imersão na cultura americana, com todas as despesas pagas.

Para se candidatar, o profissional interessado deve cumprir alguns requisitos, dentre eles: possuir licenciatura em língua inglesa, com conclusão após 31 de dezembro de 2010; ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de inglês após a conclusão da licenciatura; não estar em estágio probatório; estar em efetivo exercício em turmas do Ensino Médio; demonstrar o compromisso de continuar lecionando na rede pública após o intercâmbio; entre outros.

Como se inscrever

Os professores interessados deverão enviar, até o dia 17 de março, um e-mail para [email protected] com cópia da sua pontuação PAS 2023, divulgada em 26 de setembro de 2022 na área do servidor, disponibilizada no site oficial da Seduc-MT, bem como o formulário de inscrição (FY 23 Fulbright DAI Application), o Inquiry Project e o currículo lattes (todos preenchidos em inglês, com exceção do PAS e lattes).

Os quatro professores selecionados na etapa estadual continuarão o processo seletivo em nível nacional. A Seduc reforça que ser selecionado na etapa estadual não implica na concessão automática da bolsa para a formação nos Estados Unidos.

Programa de aperfeiçoamento

Os educadores selecionados serão divididos em grupos participarão de um semestre acadêmico em diversas universidades americanas. Além de aperfeiçoamento no Inglês, o grupo terá treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, além de liderança e uso de tecnologias em educação.

As atividades nos Estados Unidos acontecerão entre agosto e dezembro de 2024 e incluirão, também, estágio supervisionado em escola de ensino médio para que os participantes do programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos nos Estados Unidos.

Baixe os anexos nos links

Anexo 1 – Edital

Anexo 2 – FAQ

Anexo 3 – FY 23 Fulbright DAI Application

Anexo 4 – Inquiry Project Guide