Sem acordo, greve dos metroviários chega ao segundo dia nesta sexta (24)

Os metroviários de São Paulo não entraram em acordo com o governo do Estado e quatro linhas do metrô continuam fechadas nesta sexta-feira (24). São elas: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. A Prefeitura de São Paulo também suspendeu o rodízio de veículos.

O rodízio de veículos foi novamente suspenso pela prefeitura. Os trens da CPTM funcionam normalmente nesta sexta. Tanto a prefeitura quanto o governo do Estado decretaram ponto facultativo hoje.

Nesta quinta-feira (23), primeiro dia da greve, o Sindicato dos Metroviários propôs ao Metrô o fim da greve mediante a liberação da catraca livre para não prejudicar o atendimento à população, o que não foi aceito.

Durante a tarde, representantes do sindicato e do Metrô participaram de uma reunião TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), que terminou sem acordo. O MPT apresentou uma proposta de pagamento de R$ 2,5 mil por ano entre 2020 e 2022 de abono e sem descontar os dias de paralisação ou aplicar punições nos funcionários.

Em decisão, também na quinta-feira, a juíza do trabalho Eliane Aparecida da Silva Pedroso multou em R$ 100 mil o Metrô por impedir os funcionários de operarem com catracas livres e considerou a “prática antissindical”.