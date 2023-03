Senador entrega pedido da Rodovia Binacional ao ministro dos Transportes

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) entregou ao ministro dos Transportes, Renan Filho, pedido para que sejam tomadas providências visando a implantação da Rodovia Binacional que vai ligar o Brasil à Bolívia. A obra, que concretizará a ligação do Atlântico ao Pacífico, é um sonho antigo do setor produtivo de Mato Grosso.

A entrega do pedido foi feita durante encontro no gabinete do ministro, em Brasília, e contou com a participação do senador Jayme Campos (União-MT), de 13 prefeitos e vereadores de municípios da região do Araguaia.

Durante o encontro, Fagundes lembrou que algumas cidades da Bolívia já contam com estradas asfaltadas que dão acesso aos portos do Pacífico, no Chile e Peru. O desafio, segundo ele, é ligar a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT-Brasil) a San Ignácio (Bolívia) viabilizando, assim, o acesso aos portos do Pacífico. “Essa é uma articulação entre países. Trata-se de uma rodovia binacional”, lembrou.

O uso dos portos do Pacífico deve conferir maior competitividade aos produtos de Mato Grosso, que têm como principal destino os mercados asiáticos. Além disso, a rodovia vai permitir a importação de produtos essenciais para a agricultura, como ureia e sal.

O trecho que liga Vila Bela à fronteira entre os dois países conta com apenas 80 km. Da fronteira à San Ignácio são outros 140 km. O governador Mauro Mendes, inclusive, assinou a Ordem de Serviço para a estudos do projeto do lado brasileiro no último dia 20, data em que o Comitê Pró-Asfaltamento e Integração Brasil-Bolívia declarou as duas cidades como irmãs.

Em outro ofício, encaminhado ao diretor-geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Fabrício de Oliveira Galvão, o parlamentar solicitou providências para a construção do trevo na BR-070, no entroncamento que liga os municípios de Primavera do Leste e Poxoréu. “A obra é necessária para facilitar o escoamento da produção de toda a região”, explicou. “O local possui tráfego intenso de veículos de carga e de passageiros, sendo que o trevo dará mais segurança e conforto aos usuários da rodovia”, concluiu.

Audiência Pública no Senado

O ministro Renan Filho participou, na terça-feira (21), de audiência pública conjunta da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) e da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado. Na ocasião, o senador Wellington Fagundes – presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Logística (Frenlogi) – mostrou preocupação com os impedimentos burocráticos que se fazem para que as coisas não se realizem no Brasil. “Às vezes damos muito poder a áreas que não compreende o sofrimento de um ministro que vê as pessoas morrerem por ter buracos nas estradas”, afirmou.

O parlamentar lembrou, ainda, ser autor da PEC 01/2021, que prevê que 70% dos recursos das outorgas da infraestrutura fiquem para ser aplicados na infraestrutura e não entrem no caixa livre do governo. De acordo com o senador, o atual modelo se mostrou fracassado, uma vez que muitas das concessionárias estão devolvendo as concessões. “Um bom exemplo é o primeiro investimento cruzado que está sendo feito em Mato Grosso, a Fico”, mencionou.