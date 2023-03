Senador reforça intercâmbio com Portugal para a educação de qualidade

“O intercâmbio de conhecimento é fundamental para melhorar a qualidade da educação e contribui para a boa formação dos nossos estudantes, professores e técnicos”. A avaliação é do senador Wellington Fagundes, que acompanha, em Portugal, a assinatura de vários acordos de cooperação do Instituto Federal de Mato Grosso com universidades daquele país.

Três deles foram assinados na segunda-feira (06) na cidade de Covilhã, com a Universidade Beira Interior e vai beneficiar as áreas de pesquisa e extensão voltadas para servidores, o fomento ao empreendedorismo e à inovação social.

O senador está acompanhado do reitor, Júlio César dos Santos, do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Alan Kardec, do presidente da Fapemat (Fundação de Amparo à Pesquisa de MT), Marcos de Sá Fernandes da Silva, e uma equipe do IFMT.

Segundo o senador, o IFMT deve lançar um edital envolvendo projetos de empreendedorismo e inovação social e a equipe vencedora deverá passar um período na sede da Universidade Beira Interior, em Portugal.

Outra parceria abre 20 vagas para mestrado nas áreas de empreendedorismo, assim como de inovação social.

“Esses intercâmbios já existem. Vários alunos e professores estão interagindo com a Universidade da Beira Interior. Isso é muito positivo”, diz o senador.

Ele lembra ter contribuído com o IFMT ao destinar recursos orçamentários para vários projetos, inclusive para a conclusão de algumas obras em campus no interior de Mato Grosso.

“Toda e qualquer ação em defesa da qualidade de ensino, tem que ser apoiado”, diz.

Para o senador, todos esses acordos de cooperação têm por objetivo oferecer educação de qualidade, além de promover a inclusão de vários setores da sociedade.

O senador viaja de forma oficial representando o Senado Federal.