Senador reforça necessidade de duplicação da BR-364

A duplicação da BR-364 entre Rondonópolis (MT) e Jataí (GO) deve contar com projeto a ser realizado pelo governo de Goiás. A decisão foi tomada durante reunião na terça-feira (07) com o ministro dos Transportes, Renan Filho, organizada pelo Movimento Pró-Duplicação da BR-364 formado por parlamentares e federações do Comércio e da Indústria de ambos os estados.

O movimento surgiu após reunião realizada em janeiro passado e coordenada pelo senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura (Frenlogi) e organizada pelo Instituto Brasil Logística. O assunto também foi levado pelo parlamentar em audiência com o ministro.

O projeto de duplicação foi sugerido pelo vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, que participou da audiência com o ministro e deverá ser doado ao ministério.

“É uma região de altíssima produtividade, muita tecnologia, uma região que merece e precisa destes investimentos, uma verdadeira artéria estrutural”, definiu o vice-governador, sugerindo que a União assuma integralmente os investimentos a serem feitos na rodovia.

“O que se pretende é a construção de uma pista dupla ligando Rondonópolis a Jataí, visando a aceleração do crescimento regional, a eficiência logística e a geração de empregos e renda”, diz o documento do Movimento Pró-Duplicação da BR-364.

O mesmo documento ainda destaca que a proposta de duplicação da BR-364, entre Jataí (GO) e Rondonópolis (MT), busca ainda consolidar e interligar por rodovia duplicada a maior plataforma Multimodal Ferroviária do país, da RUMO – Ferronorte em Rondonópolis-MT, com a plataforma Multimodal Ferroviária da Ferrovia Norte Sul, em Rio Verde-GO, potencializando o fluxo de transportes, a logística nacional, o comércio e o desenvolvimento do Brasil.

Até o momento, a intenção do Ministério dos Transportes era a construção de terceiras faixas em alguns trechos.

“A duplicação é fundamental. Estamos falando de uma rodovia que recebe grande fluxo de veículos, inclusive de cargas. Uma rodovia duplicada garante mais segurança e conforto aos usuários”, prevê o senador Wellington.

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, Marchiane Fritzen, que representou a Federação das Associações Comerciais de MT, saiu muito animada da reunião e lembra a importância econômica da região e o número de vidas que serão poupadas com essa ação.

“É isso o que está sendo levado em consideração”, diz o presidente da Facmat, Jonas Alves de Souza.

Renan Filho enfatizou que a obra deve ser realizada por um conjunto de esforços entre o governo federal e a iniciativa privada, com as concessões. E reforçou que o estudo da área que está sendo desenvolvido pelo BNDES será finalizado para que o projeto de engenharia seja realizado.

A reunião com o ministro contou com a participação do deputado federal Rubens Otoni, das deputadas estaduais de Goiás, Bia de Lima e Rosângela Rezende, do deputado estadual de Goiás, Lucas do Vale, além dos prefeitos de Jataí, Humberto Machado, e de Mineiros, Aleomar Rezende, e as prefeitas de Perolândia, Grete Elisa Balz Rocha, e de Portelândia, Marly David Rezende Rodrigues, bem como do deputado federal Edinho Bez, diretor de Relações Institucionais da FRENLOGI e do IBL, que representou o senador Wellington Fagundes, que está em viagem oficial pelo Senado Federal.