Sente fome toda hora? Pode ser por um desses cinco motivos 

Você se sente com fome constantemente? Procura comer algo gostoso quando está triste ou quer comemorar algo? Saiba que este pode ser um sério problema para a sua saúde, podendo até mesmo desencadear a compulsão alimentar.

Se você está percebendo algo diferente no seu apetite, procure um especialista. Ela pode estar sendo causada por uma das condições abaixo:

Comer emocionalmente

Pare de tentar preencher o vazio dentro de você por meio de alimentos que fazem mal a sua saúde. A comida pode até fornecer alívio temporário, mas as chances de se sentir culpado e desenvolver uma doença relacionada à alimentação é muito grande. Em vez disso, aprenda maneiras saudáveis ​​de lidar com as emoções, vencer os desejos e evitar os gatilhos.

Deficiências nutricionais

A fome indesejada, que ocasionalmente leva a comer demais, pode ser causada por vários fatores. No entanto, uma das principais causas é um déficit alimentar, especificamente a falta de proteína. Além disso, a falta de certos micronutrientes, como vitaminas, minerais e antioxidantes, pode levá-lo a desejar tudo, desde queijo a chocolate e batatas fritas. Para evitar comer demais, certifique-se de que sua dieta tenha todos os nutrientes essenciais.

Álcool em excesso

O álcool demonstrou aumentar o apetite. Embora um ou dois drinques possam não ter um impacto significativo, depois de alguns drinques é mais provável que você procure lanches salgados ou gordurosos, o que pode contribuir para comer demais. Cortar ou reduzir o número de copos que você bebe pode ajudar a evitar excessos.

Desequilíbrio hormonal

Uma dieta bem equilibrada ajuda o seu corpo a funcionar bem. Mas, se você não receber nutrição suficiente, seu corpo produzirá o hormônio da fome – o que fará você querer comer mais vezes. Além disso, o desequilíbrio hormonal que pode levar a comer demais também pode estar relacionado com o seu ciclo menstrual.

Dietas rigorosas

Dietas rigorosas e restrição de alimentos podem ser cansativas para o corpo e para a mente. Além disso, elas podem causar fraqueza e até mesmo mudanças de humor – o que te fará querer comer tudo o que encontrar pela frente. Por outro lado, um plano de dieta flexível e gentil com o corpo não é apenas mais sustentável, mas também fornece todos os macro e micronutrientes de que você precisa para prosperar.