Sesc apresenta cover oficial dos Beatles em Cuiabá e Rondonópolis com entrada gratuita e recreação em três unidades

Cuiabanos e rondonopolitanos poderão curtir as mais clássicas músicas do rock inglês neste fim de semana, tocadas pela banda ‘Hey Jude’ nas unidades Sesc Arsenal e Rondonópolis. As atrações musicais no Arsenal continuam até domingo, com o ‘Quintal da Música’ que apresenta o grupo Sasminina.

Já em Cáceres, a edição de março da ‘Feira Cultural e Gastronômica – Bulixo’ do Sesc acontece nesta sexta-feira (10). Para os pequenos, a unidade do município oferece no próximo sábado (11), uma oficina gratuita de robótica para a confecção de um ‘Carrinho Magnético’.

Nas unidade do Sesc Dr. Meirelles, Poxoréu e Rondonópolis as famílias estão convidadas para se refrescar e se divertir no parque aquático, além das atrações do ‘Lazer no Sesc’.

‘Show Musical com Hey Jude’

A banda Hey Jude, cover oficial dos Beatles, agita o público do Sesc Arsenal nesta quinta-feira (9) e do Sesc Rondonópolis neste sábado (11), às 19h. Conhecidos por todo o Brasil, eles fazem a alegria dos ‘beatlemaníacos’ e apresentam o famoso quarteto de Liverpool às gerações mais novas. No repertório, as músicas mais famosas ‘I Want To Hold Your Hand’, ‘Help!’, ‘Yellow Submarine’, ‘Let It Be’, ‘Something’ e ‘Hey Jude’.

‘Bulixo’

‘Feira Cultural e Gastronômica Bulixo’ vem em dose dupla dessa vez: em Cuiabá, a atração preenche o Jardim do Sesc Arsenal nesta quinta-feira (9) com quitutes e artesanatos a partir das 18h. Já no Sesc Cáceres, a feira abrilhanta a noite desta sexta-feira (10) com comida regional, artesanato, atividade física, recreação infantil, bingo e muito mais.

‘Música ao Vivo’

Música boa é o que não irá faltar no Sesc Arsenal, com entrada gratuita. Entre quinta-feira (9) e sábado (11), o ‘Música Ao Vivo’ enaltece músicos regionais a partir das 17h30. Confira quem irá embalar o seu fim de tarde neste fim de semana no Espaço de Alimentação da unidade: Fátima Campos e convidados, nesta quinta-feira (9); Cris Chaves, na sexta-feira (10); e, neste sábado (11), Márcia Eliane.

‘Sesc Conviver’

O programa que reúne grupos de idosos realiza reuniões gratuitas nesta sexta-feira (10) pela manhã, no Sesc Dr. Meirelles, em Cuiabá, e na parte da tarde no Sesc Rondonópolis. A programação inclui a palestra sobre o ‘Estatuto do Idosos e Política Nacional do Idoso’ na unidade cuiabana a partir das 8h.

‘Sesc Maker – Oficina de Carrinho Magnético’

Crianças de todas as idades poderão participar da oficina gratuita de Robótica ‘Carrinho Magnético’, parte do projeto Sesc Maker no Sesc Barão de Melgaço, neste sábado (11), às 9h. O ‘Sesc Maker’ une ciências e tecnologia para educar e divertir os participantes utilizando os recursos disponíveis e a criatividade dos alunos.

‘Quintal da Música’ – Sasminina

O Jardim do Sesc Arsenal se transforma em um grande quintal embalado pela boa música do grupo Sasminina neste domingo (12). O ‘Quintal da Música’ terá também feira gastronômica e de artesanato agradar todos os gostos a partir das 18h.

SERVIÇO

‘Show Musical’ – Hey Jude

Quando: 9 de março (quinta-feira), às 19h

Onde: Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Entrada gratuita

‘Feira Cultural e Gastronômica Bulixo’

Quando: 9 de março (quinta-feira), às 18h

Onde: Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435, Centro-Sul, Cuiabá – MT)

Entrada gratuita

‘Sesc em Ação – Aulão de Ritmos’

Quando: 9 de março, às 19h

Onde: Academia do Sesc Arsenal (Rua São Joaquim, 399 – Centro Sul – Cuiabá–MT)

Entrada gratuita

‘Sesc Conviver’

Quando: Todas as sextas-feiras, às 8h

Onde: – Sesc Dr. Meirelles (Av. Dr. Meirelles, nº 3.476 – São João Del Rei – Cuiabá-MT)

Evento gratuito

‘Sesc Conviver’

Quando: Todas as sextas-feiras, às 13h

Onde: – Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Parque Sagrada Família – Rondonópolis-MT)

Evento gratuito

‘Feira Cultural e Gastronômica Bulixo’

Quando: 10 de março (sexta-feira), às 18h30

Onde: Sesc Cáceres (Rua da Membeca, s/n, Loteamento COC, Cáceres – MT)

Entrada gratuita

‘Show Musical’ – Hey Jude

Quando: 11 de março (sábado), às 19h

Onde: Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Quadra 197 – Residencial Colina Verde – Sagrada Família, Rondonópolis – MT)

Entrada gratuita

‘Música Ao Vivo’

Quando: 9, 10 e 11 de março das 17h30 às 21h

Onde: Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Entrada gratuita

‘Sesc Maker – Oficina de Robótica – Carrinho Magnético’ | +10 anos

Quando: 11 de março, às 9h

Onde: Sesc Barão de Melgaço (Rua Lourenço da Silva Taques s/nº – Vila Recreio – Barão de Melgaço -MT)

Inscrição: Gratuita na Central de Relacionamento com o Cliente do Sesc Barão de Melgaço

‘Quintal da Música – Sasminina’

Quando: 12 de março (domingo) das 18h

Onde: Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Entrada gratuita

‘Lazer no Sesc’ – Sesc Dr Meirelles

Quando: De sexta a domingo e feriados – 7h30 às 16h30

Onde: Sesc Dr. Meirelles (Av. Dr. Meirelles, nº 3.476 – São João Del Rei, Cuiabá-MT)

Entrada: Gratuita para comerciários, pessoa com deficiência, doadores de sangue e

Idosos. Público Geral: R$ 8,50 e R$17,00 às sextas-feiras | Sábados e domingos R$17,00 e R$ 35,00

‘Lazer no Sesc’ – Rondonópolis

Quando: Sábado das 13h às 16h30 | Domingo e Feriado das 09h às 16h30

Onde: Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, S/N – Quadra 197 – Residencial Colina Verde – Sagrada Família, Rondonópolis – MT)

Entrada: Gratuita para comerciários, pessoa com deficiência, doadores de sangue e

Idosos. Público Geral: R$ 35,00 e R$ 17,50

‘Lazer no Sesc’ – Poxoréu

Quando: Sábado das 13h às 16h30 | Domingo e Feriado das 09h às 16h30

Onde: Sesc Poxoréu (Rua Graciliano Ramos, s/n – Jardim Tropical, Poxoréu – MT)

Entrada gratuita