Sesc terá feira gastronômica e ‘Quintal da Música’ nesta sexta-feira em Rondonópolis

O ‘Quintal da Música’ chega ao Sesc Rondonópolis, nesta sexta-feira (31), a partir das 18h. A agenda cultural tem como protagonista Gabriel Carmo que apresentará as suas canções preferidas de xote e forró. O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT). A entrada é gratuita.

Levando adiante a forte influência de Luiz Gonzaga em sua formação como artista, Carmo sobe ao palco com o triângulo, instrumento de percussão que dará uma sonoridade especial a apresentação. Além do ídolo máximo do forró, também será possível ouvir músicas que conhecidas de Alceu Valença, Dominguinhos e Zeca Baleiro.

A novidade do ‘Quintal da Música’ neste mês é a realização da primeira edição de uma feira gastronômica e de artesanato em conjunto com as apresentações. O público poderá experimentar pratos e apreciar peças feitas à mão por artistas mato-grossenses, vivenciando uma troca de saberes regionais ao ter contato com os produtores, nos corredores do Sesc Rondonópolis. O evento contará ainda com espaço recreativo para as crianças.

“É uma programação voltada a toda a família. Estamos animados para receber a população no Sesc Rondonópolis para apreciar a atração musical, conhecer mais sobre a cultura e gastronomia regionais”, afirma o diretor regional, Allan Serotini.

A feira é inspirada no ‘Bulixo’, realizado todas as semanas nas varandas do Sesc Arsenal, em Cuiabá. O evento transforma o prédio histórico da capital mato-grossense em um grande encontro de regionalidades e já se tornou uma tradição entre os cuiabanos.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

SERVIÇO

Gabriel Carmo – ‘Quintal da Música’

Quando: 31 de março, às 18h

Local: Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, s/n – Quadra 197 – Residencial Colina Verde – Sagrada Família – Rondonópolis – MT)

Entrada gratuita