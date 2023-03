Sesi Rondonópolis abre 300 vagas para Educação de Jovens e Adultos

O Serviço Social da Industria de Mato Grosso (Sesi MT) está com matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), na unidade de Rondonópolis. Ao todo, são 300 vagas ofertadas para a conclusão do ensino médio. As matrículas já estão disponíveis e podem ser feitas diretamente na unidade que fica localizada na Av. Amazonas, 1671 – Centro. As aulas terão início no dia 10 de abril.

O curso é totalmente gratuito para trabalhadores da indústria e comunidade. As aulas são 80% a distância e 20% presencial. Os encontros presenciais serão realizados uma vez por semana (conforme calendário do curso). Nos quatro dias da semana em que o aluno não está no Sesi, ele pode acessar a plataforma de estudos de onde quiser e no melhor horário.

O Sesi utiliza a metodologia do reconhecimento de saberes, que acelera o tempo de estudo com base nos conhecimentos prévios de cada aluno e tem um currículo organizado por competências.

Reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, o método tem entre as grandes inovações a identificação, validação e certificação das competências e habilidades desenvolvidas nas experiências de vida e de trabalho dos alunos.

Inscrição

Para realizar a matrícula na EJA, os trabalhadores da indústria e dependentes precisam apresentar os seguintes documentos nas unidades do Sesi mais próxima: cópia Carteira de Identidade e da Carteira de Trabalho (página da foto, qualificação civil e contrato de trabalho), além do Histórico Escolar original.

Para dependentes, é necessário apresentar também a Certidão de Nascimento ou Casamento. Os demais interessados, precisam apresentar a cópia da Carteira de Identidade, CPF, cópia do comprovante de residência e Histórico Escolar Original.

Segundo o gerente da unidade do Sesi Rondonópolis, a oferta da EJA é uma iniciativa importante para promover a educação na cidade. “A iniciativa é especialmente importante para aqueles que precisam trabalhar ou cuidar de suas famílias durante o dia e não têm disponibilidade para frequentar a escola regularmente”, pontua.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Sesi Rondonópolis (66) 3410-2440 ou no endereço Av. Amazonas, 1671 – Centro.