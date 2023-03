Sesp apresenta programa Vigia Mais MT aos comandantes regionais da PM

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) apresentou, nesta quarta-feira (22.03), o programa Vigia Mais MT aos 15 Comandos Regionais e Comando de Policiamento Especializado (Rotam, Bope, Trânsito e Ambiental) da Polícia Militar de Mato Grosso.

A reunião, realizada pela Secretaria Adjunta de Integração Operacional no formato híbrido (presencial e virtual), buscou detalhar a ferramenta aos comandantes, para que a PM auxilie as prefeituras no planejamento da instalação do Vigia Mais MT, no sentido de avaliar o interesse de segurança em cada local de posicionamento ou instalação das câmeras nas cidades.

“A ideia foi detalhar o alcance dessa ferramenta, as vantagens e como ela pode trazer ainda mais benefício à população mato-grossense e auxiliar na busca de solução na área da segurança pública em cada um dos municípios”, disse o comandante do Estado Maior Geral, coronel Wilker Soares Sodré.

O secretário-adjunto de Integração Operacional, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou que diversos municípios já têm procurado a Sesp em busca da implantação do programa.

“A adesão tem sido muito grande pelos municípios. Por isso, nada melhor do que levar aos comandantes regionais e dos batalhões um pouco mais de conhecimento a respeito do Vigia Mais MT, e informar que esta ferramenta já está à mãos, possibilitando o monitoramento das cidades por meio da tela de um computador, notebook ou até mesmo de um celular”, observou.

“Nós estamos aqui, hoje, para inserir os comandantes no processo e também para ouvi-los a respeito de qualquer necessidade, para que a gente possa melhorar e trazer ainda mais eficiência ao trabalho policial”, completou o coronel. Ele ainda agradeceu ao coronel Sodré pela oportunidade de apresentar a ferramenta aos representantes dos comandos.

Conforme o chefe de gabinete da Sesp, tenente-coronel PM Waldiley Alencar Taques do Valle Junior, já foram realizadas mais de 85 apresentações sobre o programa às prefeituras e ao setor privado.

“O Vigia Mais MT faz parte do conceito de cidade monitorada com tecnologia de inteligência artificial, melhorando a qualidade dos serviços prestados e aumentando a eficiência na segurança pública do Estado”, observou.

Ele ressaltou ainda que o Vigia Mais MT é um grande projeto de integração de câmeras, inclusive, com a possibilidade de uso em outras áreas do Governo.

“As câmeras podem ser usadas na Segurança Pública como podem ser integradas com outras secretarias, como Meio Ambiente, Fazenda, Indea, Detran, e Agências Reguladoras de Transporte Público para identificação do transporte clandestino e cumprimento das jornadas de viagens”, explciou.

Vigia Mais MT

O Vigia Mais MT foi lançado pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, na última segunda-feira (20.03), nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Lucas do Rio Verde.

O programa prevê a instalação de 15 mil câmeras digitais de monitoramento nos 141 municípios mato-grossenses, com investimento de R$ 30 milhões.