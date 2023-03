Sete pessoas morrem após batida frontal entre carreta e ônibus

Sete pessoas morreram em um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus com 47 passageiros, neste domingo (5), no Km 87, na BR-174, na comunidade Pé de Anta,

próximo ao Distrito de Caramujo, em Cáceres (MT). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente. Entre as vítimas estão o motorista do ônibus e do caminhão.

De acordo com a empresa de transportes, o ônibus saiu de Rio Branco, no Acre, e tinha como destino final Goiânia, em Goiás.

Conforme informações, a carreta trafegava no sentido Cuiabá a Porto Esperidião quando o motorista tentou uma ultrapassagem e bateu de frente com o ônibus que seguia no sentido contrário. Com a força do impacto, a carreta capotou atingindo uma caminhonete.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil (PC) também compareceram no local.

Na caminhonete estavam dois idosos que foram socorridos com vida e encaminhados a uma unidade de saúde.