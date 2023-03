Setrat anuncia que trecho da rua Edivaldo Ferreira se tornará mão única

A principal via do comércio do Jardim Atlântico, a rua Edivaldo Ferreira de Brito, no trecho entre rua Rubem Braga e a avenida Itália, no Jardim Europa, passará a ter mão única para a circulação de veículos.

A mudança será feita pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) para dar mais segurança e fluidez no trecho que é estreito e os conflitos de fluxo são visíveis, especialmente entre a rua Rubem Braga, a partir da esquina do Mercado Tropical, até a avenida Itália, que é linha de circulação de ônibus do transporte coletivo.

A Setrat informa que nos próximos 15 dias realizará os serviços para promover a troca das placas de sinalização e a pintura de solo no trecho da avenida que será transformado em mão única.

Informa ainda que realizará outras intervenções em vias do Jardim Atlântico. Na via de acesso ao bairro, que é a Rubem Braga, no trecho entre a Casa dos Estudantes da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e a rua Edivaldo Ferreira de Brito, será feita a organização das faixas de estacionamento, com bolsões para motos, carga e descarga e veículos pequenos.

O pacote de intervenções da Setrat para o bairro prevê também a implantação de uma faixa elevada em frente da UMEI Jessica Adriana Ferreira Lima, onde, após isso, será promovido o retorno do sentido duplo da via, em direção na rua Ligia Fagundes Teles.

“Pedimos a compreensão da comunidade neste período de adaptação. Toda mudança de início traz alguns desconforto, porém com alguns dias as coisas se ajustam e todos vão ver que ficará muito melhor”, disse o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves.