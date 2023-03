Setrat divulga orientações sobre o acesso ao evento de inauguração do Celina Bezerra

O secretário Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), Lindomar Alves, divulgou o planejamento realizado para ordenar o acesso da imprensa, autoridades e público em geral ao espaço destinado ao evento de inauguração e entrega dos 1.440 apartamentos do Residencial Celina Bezerra, e que vai contar com a presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta sexta-feira (03).

Linha amarela. trajeto para Imprensa e autoridades… Linha vermelha, caravana de ônibus, micro-ônibus e vans…

CARAVANAS

Conforme o secretário, as pessoas e caravanas que se dirigirem até o local do evento no residencial Alfredo de Castro, deverão seguir pela Avenida dos Estudantes/MT-270, até o trevo do Parque de Exposições Vilmar Peres de Farias, fazer o contorno à esquerda pegando o primeiro acesso a direita no acesso ao residencial Alfredo de Castro, acessando a MT-383 (paralela ao Parque de Exposições), e seguir por cerca de 400 metros até a primeira rotatória virando à direita na Avenida Benvindo Miranda.

Acesso para imprensa e autoridades à direita…

Seguindo por esta via por mais cerca de 400 metros, as pessoas chegam ao residencial Alfredo de Castro, onde, apenas veículos de autoridades e imprensa, deverão ter acesso, fazendo uma conversão à esquerda, antes da grande rotatória do residencial, e próximo ao “grande pé de baru (árvore)”. Depois, seguir pela via paralela à esquerda, até a barreira de contenção da segurança, já próximo ao conjunto de prédios do Celina Bezerra.

Pessoas utilizando motocicletas ou veículos pequenos, poderão estacionar nas ruas internas do bairro, e seguir a pé, até a entrada principal de acesso ao local do evento.



Pista à esquerda, acesso a caravanas, ônibus, micro-ônibus e vans…

Quanto às caravanas de ônibus, micro-ônibus e vans, estas deverão seguir pela Avenida Benvindo Miranda, além da rotatória do “Pé de Barú” e estacionar em fila circundando a mesma, onde os ocupantes deverão descer, e seguir a pé até a entrada principal do local do evento.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Lembrando que ao público em geral, não será permitida a entrada no local do evento com garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros, guarda-chuvas e capacetes. Álcool em gel somente poderá ser levado em embalagens de até 100 ml.

Alimentos devem ser embalados, frutas picadas em recipientes plásticos, sanduíches e biscoitos devem ser embrulhados em papel-alumínio e não são permitidos talheres, e somente serão permitidas bandeiras sem haste.

A recomendação é para que as pessoas não portem mochilas ou bolsas de maior tamanho para evitar atrapalhar o fluxo da revista de segurança.

No local do evento, serão montados pontos sinalizados para a disponibilização de água e será reservado espaço separado para o público preferencial.