Sine-MT disponibiliza mais de 1,9 mil vagas de emprego nesta semana; Rondonópolis tem 269 oportunidades

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), disponibiliza nesta semana 1.987 novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Rondonópolis e Nova Mutum são os municípios que se destacam, ofertando 269 e 183 oportunidades, respectivamente. Outras vagas são para as cidades de: Água Boa (40); Alta Floresta (72); Alto Araguaia (8); Alto Taquari (1); Aripuanã (1); Barra do Garças (50); Brasnorte (7); Cáceres (7); Campo Novo do Parecis (69); Campo Verde (50); Canarana (32); Colíder (67); Confresa (12); Diamantino (22); Guarantã do Norte (21); Jaciara (32); Juara (6); Juína (49); Lucas do Rio Verde (101); Pontes e Lacerda (27); Primavera do Leste (165); Sapezal (8); Sinop (202); Sorriso (89); e Tangará da Serra (27).

Em Cuiabá e Várzea Grande, para o público em geral, são 305 oportunidades de emprego nas áreas de: auxiliar de limpeza, encanador, motorista carreteiro, ajudante de açougueiro, bombeiro hidráulico, gerente comercial, vendedor interno, dentre outros.

Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 57 vagas como estoquista, auxiliar de limpeza, atendente de telemarketing, ajudante de carga e descarga de mercadoria, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

E Rondonópolis, o Sine fica no Ganha-Tempo, na rua João Pessoa, 802, Centro.