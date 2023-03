Sofrendo com dor no estômago? Saiba como tratar o problema de forma natural 

Vários remédios caseiros podem ajudar a resolver dores de estômago e abdominais, como beber água e evitar alimentos condimentados. Se isso não ajudar, procure seu médico para uma melhor orientação de como proceder.

Os sintomas comuns de dor de estômago e indigestão incluem:

azia ou refluxo ácido;

náuseas;

inchaço;

gazes;

soluços e tosses.

Para tratar esses desconfortos, alguns hábitos simples podem ajudar:

Beba água potável

O corpo precisa de água para digerir e absorver com eficiência os nutrientes dos alimentos e bebidas. Estar desidratado torna a digestão mais difícil e menos eficaz, aumentando a probabilidade de dores de estômago. Além disso, beber água pode ajudar a reduzir a azia.

Evite deitar, principalmente após comer

Ficar deitado, principalmente após as refeições, pode fazer com que a indigestão se transforme em azia. Quando o corpo está na horizontal, é mais provável que o ácido no estômago viaje para trás e se mova para cima, o que pode causar esse desconforto.

Beba chá de Gengibre

Indivíduos com dor de estômago podem tentar adicionar gengibre à comida ou tomá-lo como chá. Ele irá aliviar o desconforto e as náuseas.

Evite fumar e beber álcool

Fumo e álcool podem desencadear indigestão e outras condições gastrointestinais, como a doença do refluxo gastroesofágico.

Evite alimentos de difícil digestão

Alguns alimentos podem aumentar o risco de indigestão, como, por exemplo: alimentos gordurosos ou ácidos; frutas e sucos de frutas ácidas; alimentos picantes; e refrigerantes.