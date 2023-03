Soja | Comercialização alcança 52,26% em Mato Grosso

Os bons resultados produtivos nas lavouras animaram o produtor de soja em Mato Grosso e as vendas da safra 2022/23 alcançaram 52,26% da produção. Entretanto, a cautela ainda dita o ritmo das negociações, principalmente no que tange ao ciclo futuro.

Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), as negociações da safra 2022/23 de soja avançaram 7,11 pontos percentuais na variação mensal.

O instituto destaca que os resultados obtidos nas lavouras motivaram o produtor a negociar mais. A previsão é que Mato Grosso na atual temporada colha 44,3 milhões de toneladas de soja, diante de uma produtividade média de recorde de 61,59 sacas por hectare.

“No que tange ao valor da soja negociada no mês, o preço médio fechou em R$ 148,59 por saca, recuo de 0,64% no comparativo mensal, pautado pela redução no prêmio do porto e do dólar”.

Safra 2023/24 de soja cautelosa

Quanto a temporada 2023/24, as negociações, aponta o Imea, alcançaram 4,92% da produção até fevereiro de 2023, avanço mensal de 2,08 pontos percentuais.

Conforme o relatório trazido nesta segunda-feira (13), o percentual comercializado está 11,36 pontos percentuais atrás do observado no mesmo período na safra 2022/23 e 7,57 pontos percentuais ante a média dos últimos cinco anos.

“O atraso é pautado pela mudança do perfil do produtor, que tem segurado o grão visando preços maiores. Em relação ao preço, o valor médio registrado no mês foi de R$ 132,08 por saca, recuo de 2,86% ante o mês anterior, devido ao recuo do dólar futuro”.