STTRR prepara show de Prêmios para o mês de junho

Em uma iniciativa inédita, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR) realiza a primeira edição do show de prêmios, um evento marcado para o dia 23 de junho, no clube de lazer da entidade. As cartelas, inclusive, já estão disponíveis para comercialização.

O horário do sorteio será a partir das 15:00, sendo monitorado por computador e globo elétrico, pela empresa Action Sorteios de Cuiabá . Vale ressaltar que não preciso o participante estar no local, pois trata-se de um sorteio eletrônico.

“O objetivo é captar recursos para melhorar a estrutura e os serviços para os associados e seus dependentes. É fácil ajudar. Você pode adquirir sua cartela, sendo chance única R$ 30,00 e dupla chance R$50,00”, disse o presidente do STTRR, Afonso Aragão.

Os participantes que adquirirem as suas cartelas vão concorrer a um prêmio de R$ 10 mil no 1º prêmio , no 2º prêmio: 1 TV smart “65 polegadas, 3º prêmio: 1 caixa de cozinha , 4º prêmio: 1 geladeira externa para caminhão , 5º prêmio: 1 geladeira interna para caminhão , 6º prêmio: 1 caixa de som JBL – bombox e 7º prêmio: 1 TV smart 12v para caminhão.

O presidente da entidade explicou que para a realização do show de prêmios contou com a colaboração dos seguintes parceiros do STTRR: Manoel serviços , Piscicultura Boa Vista Du Zeca ,Alpha Agence , Botuverá Transportes , Santa Lúcia Laboratório de análises clinicas , HL contabilidade , Fixa Print comunicação visual , Deputada estadual Janaína Riva , Transoeste , LIB Truck Protection, Odonto Company , Lontano Transportes , Grupo Monique transportes , Salão Kaza Grande , TV Cidade RECORDTV , JP FM 102.9 e AGORA MT.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone 66 99627 9774 com José Carlos Oliveira , Diretor executivo do STTRR.