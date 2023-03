Sucuri de barriga cheia é morta após moradores desconfiarem que ela havia comido criança

Uma sucuri de barriga cheia foi avistada em um dos canais que cortam a cidade de Belém, capital do Pará. Com receio de que a serpente pudesse ter ingerido uma criança, moradores infelizmente a cortaram ao meio.

De acordo com postagem do site Guamá Notícias no Facebook, fortes chuvas que atingiram o bairro do Guamá provocaram enchentes e transtornos, que deixaram a população local exposta a diversos animais selvegens — como no presente caso.

Apesar da desconfiança dos populares, a sucuri na realidade havia predado um animal doméstico, o qual ainda não foi possível identificar. A mídia local trabalha com a hipótese de que tenha sido um cachorro ou um gato.

Ainda de acordo com o Guamá Notícias, testemunhas afirmam ter acionado o corpo de bombeiros para realizar a captura da serpente. No entanto, eles alegaram que não obtiveram retorno.

É importante lembrar que matar animais silvestres em qualquer regiçao do Brasil é crime, sujeio a multa e até detenção.